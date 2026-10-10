Με επιτυχία παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου με τίτλο, «2100» το οποίο κυκλοφορεί στην Panik Records.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια υποδέχθηκε φίλους και συνεργάτες στον Ploes Venue στο Παλαιό Φάληρο και εμείς ήμασταν εκεί και σας μεταφέρουμε το κλίμα.

Η Κατερίνα Λιόλιου εμφανίστηκε άκρως ανανεωμένη στην παρουσίαση του νέου της άλμπουμ, φορώντας ένα δερμάτινο μαύρο παντελόνι, ένα nude αποκαλυπτικό top το οποίο άφηνε σε κοινή θέα το μαύρο της σουτιέν και ένα ζευγάρι nude ψηλοτάκουνα. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς και το μακιγιάζ της ήταν ελαφρύ.

Από το πλευρό της φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της και Head Manager of Bookings & Productions στην εταιρεία Panik Live, Χάρης Παπατζανής.

Ο Χάρης Παπατζανής συμμετέχει ενεργά και στη δημιουργία των τραγουδιών της Κατερίνας. Έχει συνυπογράψει τους στίχους σε μεγάλες της επιτυχίες, όπως το πλατινένιο single «Τα φιλιά μου», ενώ συμμετείχε και στο κομμάτι «Παρθενώνας» από το νέο της άλμπουμ «2100».

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Κατερίνα Λιόλιου, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής, φέτος συναντά τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά, σε μια συνεργασία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights της φετινής σεζόν.

Θανάσης Πασσάς-Κατερίνα Λιόλιου-Ελίνα Παπίλα

Χάρης Παπατζανής-Κατερίνα Λιόλιου-Σοφία Μπεκιάρη

Κατερίνα Λιόλιου-Αμαρυλλίς με τον γιo της

Γιάννης Φακίνος-Κατερίνα Λιόλιου

Ελεάνα Ακριώτη-Κατερίνα Λιόλιου

Κατερίνα Λιόλιου

Ελεάνα Ακριώτη

Το νέο album «2100», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι μια ολοκληρωμένη μουσική πρόταση που επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα και την ξεχωριστή θέση της Κατερίνας Λιόλιου στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Στο tracklist περιλαμβάνονται οι σαρωτικές επιτυχίες «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», «Λογαριασμός» και «Σου Έλειψα Ή Όχι» και 11 καινούργια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το viral «Δεν Έχει Να Πάει Πουθενά», καθώς και ένα τραγούδι – έκπληξη που θα αποκαλυφθεί σε λίγες ημέρες.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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