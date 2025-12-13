Με διεθνή αέρα και την παρουσία της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έγινε η επίσημη έναρξη των εμφανίσεων του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μαγνήτισε τα βλέμματα στο Κέντρο Αθηνών με την εντυπωσιακή της εμφάνιση, επιλέγοντας μια δημιουργία που ξεχώρισε ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους της βραδιάς. Μαζί της ο προσωπικός της στυλίστας Fancy James.

Στην παρέα της Αμερικανίδας πρέσβειρας ήταν η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, ο γιος της κ. Γκίλφοϊλ, Ρόναν, και ο καταξιωμένος στον χώρο των δημοσίων σχέσεων Γιώργος Ντάβλας, όπως και η επιχειρηματίας, Μαριάννα Λάτση.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδή θα εμφανίζονται στο Κέντρο Αθηνών Παρασκευές & Σάββατα. Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη μουσική συνεργασία της χρονιάς, όπου οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα εκρηκτικό πρόγραμμα με επιτυχίες από τις προσωπικές τους δισκογραφίες.

Σημειώνεται ότι η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβειρας στο Κέντρο Αθηνών δεν ήταν τυχαία, καθώς με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα είναι φίλοι. Παλαιότερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε χαρακτηρίσει τον δημοφιλή τραγουδιστή ως σπουδαίο φίλο, εκφράζοντας την εκτίμησή της στον Έλληνα καλλιτέχνη.

Φωτογραφίες και βίντεο από: parapolitika.gr και Instagram

