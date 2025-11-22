Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Φέτος τον χειμώνα, το Nox Athens στην Ιερά Οδό γίνεται το απόλυτο hotspot όπου το λαϊκό συναντά το ποπ τραγούδι.

Ο Αντώνης Ρέμος με τη στιβαρή φωνή του ερμηνεύει τις διαχρονικές επιτυχίες που τον καθιέρωσαν, ενώ οι Μέλισσες μαγεύουν με τη μελωδικότητα και την εκφραστικότητά τους.

Ο θρυλικός τραγουδιστής και το πιο διάσημο ελληνικό συγκρότημα μοιράζονται τη σκηνή με τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά.

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα των δυο καλλιτεχνών, ενώ παράλληλα, μίλησαν και στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου εξέφρασαν την εκτίμηση που έχει ο ένας για τον άλλον.

Χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, φαίνεται ότι θα αποτελέσουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ντουέτα της χρονιάς!

Πηγή: NDP Photo Agency