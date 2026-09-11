Στο Μουσείο της Ακρόπολης παρευρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, 7 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, δίνοντας το «παρών» στο επίσημο δείπνο της Ετήσιας Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Η εκδήλωση εστίασε στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ.

Η γνωστή νομικός, η οποία ταξίδεψε στην Αθήνα ειδικά για τις εργασίες της UNESCO, προτίμησε να αποφύγει τις κάμερες και τους φωτογράφους στην κεντρική είσοδο, επιλέγοντας μια διαφορετική προσβάσιμη διαδρομή για την άφιξή της στον χώρο.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ήταν η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, ενώ τα έσοδα του δείπνου θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Το «παρών» στην ξεχωριστή βραδιά έδωσαν επίσης η Άννα Βίσση, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την Ελευθερία Κούκου.

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Κυριάκος Μητσοτάκης

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Άννα Βίσση

Παναγιώτης Αγγελόπουλος – Ελευθερία Κούκου

Όλγα Κεφαλογιάννη

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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