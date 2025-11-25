Σε απόλυτα οικογενειακό κλίμα γιόρτασε τα γενέθλιά της η Μαρίνα Βερνίκου, κλείνοντας τα 48 της χρόνια.

Η επιχειρηματίας και φωτογράφος οργάνωσε ένα λαμπερό πάρτι, όπου κυριάρχησε η ζεστασιά και η αγάπη. Δίπλα της αδιαλείπτως ήταν ο σύζυγός της, Μίλτος Καμπουρίδης, καθώς και τα τρία τους παιδιά, δημιουργώντας μια υπέροχη ατμόσφαιρα.

Στα πλάνα από τη γιορτή, η Μαρίνα Βερνίκου ξεχωρίζει μπροστά στην ιδιαίτερη, γαλάζια τούρτα με τα αρχικά «ΜΙΜΑ».

Με τον Γιώργο Ντάβλα στο πλευρό της και τους καλεσμένους να τραγουδούν, η ίδια έδωσε τον τόνο της βραδιάς. Κάπου εδώ να σημειώσουμε πως ήταν διπλή γιορτή, καθώς τα γενέθλιά του γιόρτασε και ο Μίλτος Καμπουρίδης.

Το ζευγάρι είχε κοινή τούρτα κι έδειχνε πολύ ευτυχισμένο.

Στο βίντεο βλέπουμε την οικογένεια να συγκεντρώνεται γύρω από την τούρτα και η Μαρίνα Βερνίκου σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τις κόρες, τον γιο και φυσικά τον σύζυγό της.

