Το OPEN ετοιμάζει ένα λαμπερό ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με οικοδεσπότες την Άντζελα Δημητρίου και τον Λευτέρη Πανταζή, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 21:50, στο νυχτερινό κέντρο «Αθηναία».

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα υποδεχτούν τη νέα χρονιά με αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, μουσική και χορό, μοιράζοντας αναμνήσεις από τα πρώτα τους βήματα στη δεκαετία του ’70.

Στο πλευρό τους θα βρίσκονται φίλοι, συνεργάτες και νέοι καλλιτέχνες που ανέδειξαν, ενώ ξεχωριστό ρόλο θα έχουν οι Μίλτος Καρατζάς, Γιώργος Γερολυμάτος και ο Χρήστος Μενιδιάτης, οι οποίοι θα τραγουδήσουν ντουέτα και θα θυμηθούν τις θρυλικές στιγμές από τα νυχτερινά κέντρα.

Στην παρέα θα συμμετάσχουν επίσης ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο παραγωγός της CBS Γιώργος Στουγιαντζίδης, η δημοσιογράφος Χριστίνα Πολίτη, ο συνθέτης Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο μουσικός παραγωγός και DJ Βαλεντίνο, καθώς και ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Νεότεροι τραγουδιστές, όπως η Μορφούλα Ιακωβίδου, η Τάνια Μπρεάζου, η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Χριστίνα Μηλιού, η Τραϊάνα Ανανία και ο Θάνος Λάμπρου, θα ερμηνεύσουν επιτυχίες των δύο οικοδεσποτών από το ξεκίνημά τους μέχρι σήμερα.

Τη γιορτή θα πλαισιώσει ο Ποντιακός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας «Ο Φάρος», με παραδοσιακά έθιμα για καλή τύχη, ενώ ο δεξιοτέχνης της λύρας Γιώργος Ατματζίδης θα δώσει τον πρώτο ήχο για ένα κότσαρι και ένα ποντιακό τραγούδι.

Στο αποκορύφωμα της βραδιάς, η σκηνή θα «πάρει φωτιά» με τον Θέμη Αδαμαντίδη, την Άντζελα Δημητρίου και τον Λευτέρη Πανταζή, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές και ανεπανάληπτες επιτυχίες για να καλωσορίσουμε το 2026 με κέφι, μουσική και λάμψη.

