Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ “Στην αγκαλιά του Φάνη”, όπου παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη γεμάτη χιούμορ, μιλώντας ανοιχτά για την προσωπική της ζωή.

Ρωτήθηκε για το λόγο που δεν παντρεύτηκε ποτέ, με την ίδια να απαντάει: «Πιστεύω ότι ο χαρακτήρας μου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο ότι δεν παντρεύτηκα. Και ειλικρινά, δεν ήθελα».

Στη συνέχεια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος σχολίασε με χιούμορ ότι η δυναμική της προσωπικότητα ίσως φοβίζει τους άντρες.

Η Κωνσταντίνα απάντησε πως τέτοιου είδους παρατηρήσεις δεν βοηθούν: «Αν υπήρχε μια πιθανότητα να βρω κάποιον, μου την χαλάς».

Τότε, ο παρουσιαστής τη ρώτησε: «Είσαι σε φάση που ψάχνεις άντρα;» και εκείνη απάντησε χαριτολογώντας: «Ναι! Αρχίζω να σκέφτομαι και τα dating apps. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, αλλά το σκέφτομαι σοβαρά. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει;».

Όταν συζητήθηκε το πώς θα ήθελε να την πλησιάσει ένας άντρας, η ηθοποιός τόνισε: «Όταν βλέπεις κάποιον που σου αρέσει, δεν θες να είναι με καμία άλλη. Γιατί εγώ να είμαι δεσμευμένη; Θέλω λίγη ελευθερία, λίγη ζήτηση, λίγο φλερτ. Δεν θέλω να αφεθώ πλήρως. Δεν θέλω!».

