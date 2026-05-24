Ο Λάμπρος Χούτος ετοιμάζεται να παντρευτεί μέσα στο καλοκαίρι την αγαπημένη του, την μπασκετμπολίστρια Ελένη Σύρρα, με το ζευγάρι να μετρά ήδη αρκετά χρόνια κοινής πορείας.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», ο πρώην ποδοσφαιριστής μίλησε για τη σχέση τους και αποκάλυψε πως από την αρχή ένιωσε ότι πρόκειται για τον άνθρωπο με τον οποίο θέλει να περάσει τη ζωή του.

Η πιο χαρακτηριστική αποκάλυψη όμως ήταν ότι χρειάστηκε να κάνει τρεις διαφορετικές προτάσεις γάμου, με τρία δαχτυλίδια, μέχρι να πάρει τελικά το πολυπόθητο «ναι» από την Ελένη Σύρρα.

