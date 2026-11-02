Για το τέλος της περσινής τηλεοπτικής συνεργασίας του με την Ιωάννα Μαλέσκου, αλλά και τις σχέσεις τους σήμερα, μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο δημοσιογράφος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται ούτε αδικημένος, ούτε πικραμένος από το γεγονός ότι η παρουσιάστρια συνεχίζει φέτος την πορεία της στο OPEN.

Τι είπε για τη συνεργασία τους

Όπως εξήγησε, η φετινή εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου είναι διαφορετική από εκείνη που παρουσίαζαν μαζί, ενώ η απόφαση να ολοκληρωθεί η κοινή τους πορεία είχε ληφθεί από το κανάλι.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως οι δυο τους δεν διατηρούν πλέον επαφές, διευκρινίζοντας ότι ούτε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους είχαν αναπτύξει φιλική σχέση.

«Δεν νιώθω αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου κάνει εκπομπή στο OPEN. Δεν με πειράζει καθόλου, η Ιωάννα κάνει μια άλλη εκπομπή από αυτή που κάναμε παρέα. Δεν νιώθω πικρία, ούτε αδικία απέναντι στο κανάλι. Ήταν απόφαση του καναλιού να σταματήσουμε από το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου, την τελευταία φορά που βρεθήκαμε και χαιρετηθήκαμε ήταν σε ένα event. Δεν έχουμε σχέσεις γιατί δεν ήμασταν ούτε και πριν φίλοι», ανέφερε.

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