Τις τελευταίες μέρες έχουν φουντώσει οι φήμες που θέλουν τη σχέση του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την Ιωάννα Μαλέσκου να περνάει κρίση.

Αφορμή στάθηκε η απουσία του Λάμπρου από το πάρτι που έκανε η παρουσιάστρια για τη γιορτή της, αλλά και το γεγονός ότι η βασιλόπιτα στην εκπομπή του OPEN κόπηκε χωρίς εκείνη.

Η ίδια η Ιωάννα, μιλώντας πρόσφατα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την επαγγελματική της επιστροφή στην πρωινή ζώνη, χωρίς να διευκρινίζει αν θα ήταν μόνη ή με τον Λάμπρο, λέγοντας: «Αγαπώ να είμαι μόνη μου, αλλά πλέον δεν λέω όχι σε τίποτα στη ζωή μου».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε δηλώσεις του τόνισε πως οι σχέσεις τους είναι άριστες: «Δεν υπάρχει κανένα τεταμένο κλίμα. Εγώ πρότεινα την Ιωάννα για συμπαρουσιάστριά μου, αυτό το ξέρουμε. Όσα ακούγονται είναι παλιά ξινά σταφύλια. Τη σεζόν μόλις αρχίσαμε, έχουμε μπροστά μας 7 μήνες και δε χρειάζεται να συζητάμε για το μέλλον. Για μένα είναι σημαντικό να μένουμε στο τώρα».

Όσον αφορά το πάρτι και τη βασιλόπιτα, ο ίδιος σχολίασε: «Είδα τα stories, δε ξέρω πόσο οργανωμένο ήταν, ούτε ποιοι καλέστηκαν. Δεν καλέστηκα και δε με πειράζει καθόλου. Την Τετάρτη κόψαμε τη βασιλόπιτα γιατί επιστρέψαμε στο γραφείο και λείπανε κάποιες συνάδελφοι, όπως η Αλεξάνδρα Τσόλκα. Δεν έχει μπει τίποτα ανάμεσά μας και οποιεσδήποτε διαφωνίες υπάρχουν μέσα στην εκπομπή, για μένα είναι φυσιολογικό και υγιές. Από εκεί και πέρα όλα είναι καλά».

Govastiletto.gr – Ιωάννα Μαλέσκου: Η αναφορά στο σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά και τη σχέση τους – «Είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες»