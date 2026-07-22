Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους, επιλέγοντας να μοιράζονται με το κοινό όλο και πιο συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Το ζευγάρι περνάει αρκετό χρόνο μαζί και δείχνει να διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο στη σχέση του. Ο φωτογραφικός μας φακός τους απαθανάτισε σε νέα τους κοινή έξοδο πιο ερωτευμένους από ποτέ.

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έδωσαν το παρών στη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος και πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φακό.

Να θυμίσουμε η Έλενα Τσαγκρινού έγινε μητέρα τον Αύγουστο του 2024, όταν έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον μουσικό παραγωγό DJ Stephan. Και παρότι οι δυο τους έχουν επιλέξει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους ως ζευγάρι, εξακολουθούν να διατηρούν άριστες σχέσεις, μιας και ο γιος τους θα τους ενώνει πάντα.

Λάμπρος Κωνσταντάρας-Έλενα Τσαγκρινού-Πάνος Κατσαρίδης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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