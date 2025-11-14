Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και δεν δίστασε να σχολιάσει τόσο το Survivor, όσο και όσα έχει βιώσει στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Απαντώντας στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στο ριάλιτι επιβίωσης, ανέφερε πως δεν το αποκλείει: «Αυτή την περίοδο κάνω άλλα πράγματα, όμως ποτέ δεν ξέρεις… Το Survivor με βοήθησε πολύ στην επαφή μου με τον κόσμο».

Όταν η συζήτηση πήγε στον νέο κύκλο του παιχνιδιού και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η διάκριση «επαρχιώτες – Αθηναίοι», ο Κωνσταντάρας δεν μάσησε τα λόγια του: «Πολλά τα 250.000 ευρώ… άλλοι δουλεύουμε δυο μήνες για να τα βγάλουμε», είπε με αστείο τόνο, δείχνοντας ότι τα λεφτά που παίρνει κανείς από το ριάλιτι επιβίωσης, είναι πολλά.

Ενώ συμπλπήρωσε: «Δεν βρίσκω προσβλητικό τον όρο επαρχιώτες, δεν είπαμε ότι είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας».

Μιλώντας πιο προσωπικά, αποκάλυψε ότι έχει πληγωθεί από συμπεριφορές που δεν περίμενε: «Έχω φάει πισώπλατο μαχαίρωμα από άτομο που δεν το περίμενα, αν και ποτέ δεν ήταν βαθιά μέσα στην καρδιά μου».

Όσο για το πρόσφατο περιστατικό ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο, προτίμησε να κρατήσει αποστάσεις: «Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Αφορά το κανάλι και δεν μου αναλογεί να πάρω θέση».