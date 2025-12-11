Η κάμερα του Breakfast Star συνάντησε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος ρωτήθηκε για την ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνον και τη Μαριάντα Πιερίδη.

Η…μικρή τηλεοπτική κόντρα ξεκίνησε όταν η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν ξανά μαζί του, με τη δήλωσή της να πυροδοτεί συζητήσεις.

Ο Λάμπρος απάντησε άμεσα, ενώ ακολούθησε και η δική της –ιδιαίτερα αιχμηρή– αντίδραση μέσα από ανάρτησή της.

Όταν ρωτήθηκε εκ νέου για το θέμα, ο παρουσιαστής έδειξε εμφανώς ενοχλημένος, επιλέγοντας να μην επεκταθεί: «Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ποιο επίκεντρο τώρα; Δεν έχουμε πραγματικά σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε και ασχολούμαστε με βλακείες», είπε λιτά στη δημοσιογράφο, πριν αποχωρήσει.

Με τη φράση αυτή έκλεισε κάθε περαιτέρω συζήτηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η δημόσια αντιπαράθεση.

Govastiletto.gr – Ιωάννα Μαλέσκου: Απαντά στις φήμες που τη θέλουν ζευγάρι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα