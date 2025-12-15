Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε, το πρωί της Δευτέρας 15/12, στην εκπομπή Buongiorno με αφορμή το θέμα που έβγαλε από την εκπομπή του, Ραντεβού το Σαββατοκύριακο και προκάλεσε ντόρο. Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε ότι πρόκειται εντός των επόμενων ημερών να έρθει στο προσκήνιο μια πολύ σοβαρή κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση με θύτη πασίγνωστο τραγουδιστή.

Σήμερα o Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε, στην πρωινή εκπομπή του Mega, ότι οι καταγγελίες μπορεί να είναι παραπάνω από δύο, αλλά και ότι προετοιμάζονται εδώ και πολύ καιρό.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε: «Πρόκειται για ένα πάρα πολύ γνωστό τραγουδιστή, από τους πολύ αγαπητούς. Θα καταγγελθούν εντός των ημερών μια σειρά πράξεων, η βαρύτητα της οποίας δεν είναι το χειρότερο που έχουμε ακούσει, αλλά η πράξη είναι πράξη. Υπάρχουν αρκετές από αυτές, όπως φαίνεται, και έφτασε η ώρα τώρα.

Δεν ήθελα χθες να φωτογραφίσω την περίπτωση, γιατί είναι μια καταγγελία που θα γίνει αυτές τις μέρες και προετοιμάζεται πάρα πολύ καιρό. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης, σε ένα άτομο που δεν θα ήθελε να το κάνει. Ίσως είναι και παραπάνω από δύο οι καταγγελίες.

Όλα αυτά είναι ήδη δρομολογημένα. Είναι μια υπόθεση που είναι γνωστή εδώ και μήνες και ο λόγος που αργεί να συμβεί είναι για να γίνει η δική τους έρευνα όσο καλύτερα και πιο εμπεριστατωμένα γίνεται. Δεν είναι φήμες. Υπάρχει δικηγορική ομάδα και είναι και πολύ γνωστή, γι’ αυτό είπα χθες ότι εμπλέκονται γνωστοί δικηγόροι.

Είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που μιλάμε τώρα, που είναι όλα έτοιμα. Είναι αρκετές, μαζεύτηκαν πάνω από δύο περιπτώσεις που έχουν να καταγγείλουν πράγματα. Δεν είναι μόνο αδίκημα τέτοιας φύσεως, ασέλγειας».

