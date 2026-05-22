Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ευχήθηκε χθες, Πέμπτη 21/5, στην Έλενα Τσαγκρινού για την ονομαστική της γιορτή, με μια τεράστια ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα πολύ τρυφερό μήνυμα.

Ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής και η τραγουδίστρια είναι ζευγάρι εδώ και περίπου δύο μήνες. Ωστόσο, έχουν προτιμήσει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, κρατώντας το μεταξύ τους ειδύλλιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Άλλωστε, η Έλενα Τσαγκρινού είναι και μητέρα ενός μικρού αγοριού και προτεραιότητά της σε όλα είναι ο γιος της, γι’ αυτό και θέλει να είναι πολύ προσεκτική σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική της ζωή.

Ωστόσο, χθες με αφορμή την ονομαστική της γιορτή, η Έλενα Τσαγκρινού έλαβε μια τεράστια ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα πολύ γλυκό σημείωμα, στο οποίο ξεχωρίζει ο γραφικός χαρακτήρας του δημοσιογράφου, το οποίο έγραφε, «Στο πιο όμορφο και ταλαντούχο Ελενάκι που υπάρχει».

Με τη σειρά της, η Έλενα Τσαγκρινού έγραψε σε ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά … Σε όλους και όλες και ιδιαίτερα στις όμορφες ψυχές εκεί έξω…Κων/νοι & Έλενες .. Ευχαριστώ για τα υπέροχα λουλούδια».

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου δύο μήνες, ενώ το βράδυ του τελικού της Eurovision παρακολούθησαν μαζί τη λαμπερή βραδιά.

