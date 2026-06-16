Τη σχέση τους επιβεβαίωσαν πριν από λίγες ημέρες η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με το ζευγάρι να μιλά πλέον ανοιχτά για τον έρωτά του.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό» το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τον γνωστό δημοσιογράφο, αποκαλύπτοντας πως η σχέση τους μετρά περίπου τρεις μήνες.

«Ήταν να γίνει αυτή η γνωριμία. Τον ήξερα φυσικά, όπως κι εκείνος ήξερε εμένα. Είναι πολλά παραπάνω από όσα βλέπει ο κόσμος. Δεν έχω λόγια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι πολύ ψηλά για εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε περίπου ένα τρίμηνο μαζί. Είναι σχετικά φρέσκος ο έρωτας, είμαι μισό χρόνο ελεύθερη. Αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας είναι αληθινό. Δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τη δουλειά του καθενός ή με κάποια εικόνα προς τα έξω», δήλωσε.

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να επικοινωνήσει ζωντανά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα μέσω βιντεοκλήσης, ζητώντας του να αποκαλύψει τι είναι αυτό που τον γοήτευσε στην Έλενα Τσαγκρινού.

«Είναι πολύ καλό παιδί, αυτό είναι το βασικό. Είναι χρυσό κορίτσι. Εκτιμώ το πόσο αγαπάει την οικογένειά της και πόσο δουλεύει για να αποκτήσει ξανά στη δουλειά της αυτό που της αξίζει. Και να πω κάτι; Δύο κορυφαίες τραγουδίστριες του χώρου, μόλις έμαθαν για εμάς, μου έστειλαν μήνυμα για το πόσο καλό παιδί είναι. Όλοι αυτό μου λένε και είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Οι δηλώσεις του ζευγαριού φανερώνουν πως η σχέση τους εξελίσσεται σε πολύ όμορφο κλίμα, με αμοιβαίο σεβασμό, θαυμασμό και έντονα συναισθήματα.

Govastiletto.gr – Λάμπρος Κωνσταντάρας – Έλενα Τσαγκρινού: Χαλαρές στιγμές μέσα από το σπίτι τους