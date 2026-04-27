Λάμπρος Κωνσταντάρας: Θα κινηθεί νομικά εναντίον των Γκολεμά και Καλύβα; – Όλο το παρασκήνιο

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας απάντησε, για πρώτη φορά, στην Ντέπυ Γκολεμά σχετικά με τη συμπεριφορά του απέναντι στους συνεργάτες του, ενώ δεν άφησε ασχολίαστη και την Άρια Καλύβα, που παρόλο που είναι συνεργάτιδά του στην εκπομπή, «Ραντεβού το ΣΚ», έριξε τα «καρφιά» της.

Αρχικά, ο ίδιος ανέφερε για τα όσα λέγονται για τη συμπεριφορά του: «Καθόντουσαν σε ένα τραπέζι και λένε δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε και λένε κάτσε να κάνουμε αυτό. Με ενοχλούν μόνο εκείνοι που με ενδιαφέρουν, με προβλημάτισε. Δεν ανέχομαι κανείς να μιλάει για την ηθική μου, πώς είμαι σαν άνθρωπος. Δεν το δέχομαι καθόλου. Πόσο μάλλον όταν βγαίνουν αρκετοί σε μία εκπομπή να το κάνουν όλο αυτό. Προφανώς και είναι συντονισμένο, το γιατί δεν το ξέρω, και δεν με απασχολεί».

Στη συνέχεια, όσον αφορά τόσο τη Ντέπυ Γκολεμά, που τον «στόλισε» με κοσμητικά επίθετα, όσο και την Άρια Καλύβα, απάντησε: «Εσύ τι πιστεύεις; Δεν μίλησε με στοιχεία γιατί δεν υπάρχουν. Έστειλα ένα μήνυμα στον Αντωνάτο για ρεπορτάζ του που ήταν ανακριβές για εμένα και μετά από μόνος του μιλούσε άσχημα για εμένα. Η Γκολεμά με προβληματίσει γιατί έκανε αυτό το ατόπημα, για ατόπημα πρόκειται. Δεν θα το αφήσω έτσι. Έχω σκεφτεί την νομική οδό για εμένα. Το τι παίζουμε στην εκπομπή είναι δουλειά του καναλιού και της αρχισυνταξίας, δεν αφορά κανέναν άλλο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο εαυτός της Άριας Καλύβα, κάποια στιγμή θα τον βρει. Φέτος δοκίμασε δύο φορές, ελπίζω να τον βρει. Εσύ θα έμενες κάπου που δεν θες;».

govastileto.gr – Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν με κάλεσε στο πάρτι της ονομαστικής της εορτής η Ιωάννα Μαλέσκου»