Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, το μεσημέρι της Τετάρτης 27/8, στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, το μεσημέρι της Τετάρτης 27/8, στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.