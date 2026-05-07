Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε ανοιχτά για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου, αφήνοντας να εννοηθεί πως το τηλεοπτικό τους κοινό μέλλον, δεν είναι δεδομένο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Buongiorno», αναφέρθηκε τόσο στην εμπειρία του από την εκπομπή, όσο και στις δυσκολίες της συνεργασίας τους, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες, με διαφορετική προσέγγιση στη δουλειά.

Όπως είπε, η εκπομπή δεν βασίζεται σε προσποιητές συμπεριφορές ή τεχνητές εντάσεις, αλλά σε πραγματικές σχέσεις και δυναμικές που δεν είναι πάντα εύκολο να «δέσουν» τηλεοπτικά.

Για το ενδεχόμενο συνέχισης της συνεργασίας τους την επόμενη σεζόν, κράτησε πιο επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί πιθανό να συνεχίσουν μαζί, αν και δεν απέκλεισε τίποτα εντελώς, αφήνοντας «παράθυρο» για αλλαγές, όπως χαρακτηριστικά είπε, καθώς οι τελικές αποφάσεις δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον ίδιο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος θα συνεχίσει στο ίδιο κανάλι, ενώ για την Ιωάννα Μαλέσκου σημείωσε πως μπορεί να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική πορεία την επόμενη χρονιά.

