Σε μια αποκάλυψη που αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στην εγχώρια σόουμπιζ προχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το μεσημέρι της Κυριακής (14/12). Μέσα από τον αέρα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ”, ο δημοσιογράφος έκανε γνωστό πως τα επόμενα εικοσιτετράωρα πρόκειται να κατατεθεί επίσημη καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος πασίγνωστου Έλληνα τραγουδιστή, μια υπόθεση που αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης άμεσα.

«Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση. Και αφορά σε έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή. Είναι κάτι που θα γίνει κι ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Αφορά σε έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή.

Εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, γνωστοί δικηγόροι. Θα γίνει αυτή η καταγγελία μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ σοβαρό και γι’ αυτό δεν θα υπονοήσω τίποτα για τους πρωταγωνιστές, επειδή παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα είναι κάτι που θα ασχολιόμαστε από εδώ και πέρα για πάρα πολλές ημέρες. Είναι… συναδελφικό το θέμα, έχουν κάνει καταγγελία συνάδελφοί του σε αυτόν και όχι μόνο», ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Είναι από αυτά τα ονόματα τα πολύ λίγα, τα ελάχιστα και θα συζητηθεί πάρα πολύ… Είναι και ο χώρος που έγινε ότι έγινε, ο τρόπος, το μέρος, ο χρόνος κλπ… Είναι ένας τραγουδιστής, μέσα στη δεκάδα των πιο γνωστών», συμπλήρωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

