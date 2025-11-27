Σε μια σπάνια βραδινή έξοδο στα μπουζούκια εντοπίστηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, έχοντας στο πλευρό του μια εντυπωσιακή συνοδό.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και βγήκε να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν ήταν μόνος. Συνόδευε μια εκθαμβωτική γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ονομάζεται Άννα. Οι δυο τους φαίνεται πως διατηρούν μια ιδιαίτερα τρυφερή και ζεστή φιλία τους τελευταίους μήνες, απολαμβάνοντας κοινές εξόδους και χαλαρές στιγμές.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που εξασφαλίσαμε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Άννα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι και καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς δεν σταμάτησαν να χορεύουν και να τραγουδούν τις επιτυχίες των καλλιτεχνών.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

