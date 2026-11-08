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Η μόδα και η τέχνη συναντήθηκαν στο LACMA Art+Film Gala 2026, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Los Angeles County Museum of Art.
Κάθε χρόνο διοργανώνει το Art+Film Gala, μια φιλανθρωπική βραδιά που φέρνει κοντά τον κόσμο της τέχνης, του κινηματογράφου και της μόδας.
Στην εκδήλωση δίνουν το «παρών» διάσημοι ηθοποιοί, καλλιτέχνες και σχεδιαστές, ενώ τα έσοδα διατίθενται για την ενίσχυση των δράσεων του μουσείου.
Οι celebrities που βρέθηκαν εκεί εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές δημιουργίες με έντονη θεατρικότητα και ξεχωριστό στιλ.
Οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν τα βλέμματα
- Nicole Kidman: Επέλεξε μια ρομαντική δημιουργία Chanel σε μπεζ και κρεμ αποχρώσεις, με πολυεπίπεδη τούλινη φούστα.
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- Kim Kardashian: Εμφανίστηκε με αστραφτερό μπορντό φόρεμα Gucci, με αποκαλυπτικά ανοίγματα και ανοιχτή πλάτη.
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- Kylie Jenner: Ξεχώρισε με ιδιαίτερη δημιουργία Ashi Studio, με ασυνήθιστο μοτίβο και εντυπωσιακές λεπτομέρειες.
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- Rosie Huntington-Whiteley: Πόνταρε σε μια μαύρη, minimal δημιουργία Gucci, με εντυπωσιακό άνοιγμα στην πλάτη.
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- Alex Consani: Τράβηξε την προσοχή με μια γλυπτική, θεατρική δημιουργία του οίκου Gucci.
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- Anya Taylor-Joy: Επέλεξε μια αρχειακή δημιουργία υψηλής ραπτικής Pierre Cardin από το 1997.
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- Paris Hilton: Παρέμεινε πιστή στο λαμπερό στιλ της, φορώντας μια ασημένια τουαλέτα.
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- Candice Swanepoel: Με εντυπωσιακή Gucci δημιουργία.
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