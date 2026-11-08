Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η μόδα και η τέχνη συναντήθηκαν στο LACMA Art+Film Gala 2026, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Los Angeles County Museum of Art.

Κάθε χρόνο διοργανώνει το Art+Film Gala, μια φιλανθρωπική βραδιά που φέρνει κοντά τον κόσμο της τέχνης, του κινηματογράφου και της μόδας.

Στην εκδήλωση δίνουν το «παρών» διάσημοι ηθοποιοί, καλλιτέχνες και σχεδιαστές, ενώ τα έσοδα διατίθενται για την ενίσχυση των δράσεων του μουσείου.

Οι celebrities που βρέθηκαν εκεί εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές δημιουργίες με έντονη θεατρικότητα και ξεχωριστό στιλ.

Οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν τα βλέμματα