Ένα ατύχημα συνέβη στο Accor Stadium στο Σίδνεϋ, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Lady Gaga το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Mayhem Ball».

Ένας από τους χορευτές της, ο Michael Dameski, γλίστρησε και έπεσε από τη σκηνή ενώ η τραγουδίστρια εκτελούσε το τραγούδι «Garden of Eden».

Η Lady Gaga αντέδρασε αμέσως, διακόπτοντας προσωρινά την παράσταση και σηκώνοντας το χέρι της για να σταματήσει η μουσική. «Μισό λεπτό. Μόλις είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή. Όλα είναι καλά, απλώς παρακαλώ περιμένετε ένα δευτερόλεπτο», ανέφερε στο κοινό.

Η τραγουδίστρια αποχώρησε προσωρινά για να διαπιστώσει την κατάσταση του χορευτή, ενώ αργότερα η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά.

Ο Michael Dameski μετέφερε στους θαυμαστές του μέσω Instagram ότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, επιστρέφοντας στη σκηνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βροχή κατά τη διάρκεια της συναυλίας είχε κάνει τη σκηνή ολισθηρή, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Για λόγους ασφαλείας, η Lady Gaga προχώρησε σε μια ακόμη σύντομη παύση της παράστασης, ώστε οι χορευτές να αλλάξουν υπόδηση και να συνεχιστεί η συναυλία με ασφάλεια.

