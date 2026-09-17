Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με το μωρό της έκανε η Lady Gaga, λίγες ημέρες μετά την είδηση ότι έγινε για πρώτη φορά μητέρα.

Η 40χρονη τραγουδίστρια απαθανατίστηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες, λίγο μετά την άφιξή της στην Καλιφόρνια με ιδιωτικό αεροσκάφος. Μαζί της ήταν ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky, με τον οποίο υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί.

Στις φωτογραφίες, η Lady Gaga φαίνεται να κρατά το βρέφος στην αγκαλιά της, έχοντάς το προστατευμένο κάτω από την καμπαρντίνα της. Από τις εικόνες διακρίνεται μόνο το κεφάλι του μωρού, καθώς η τραγουδίστρια φρόντισε να το κρατήσει καλυμμένο.

Για την άφιξή της στο Λος Άντζελες, η Lady Gaga επέλεξε ένα κομψό και διακριτικό σύνολο. Φορούσε μπεζ πανωφόρι και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ κάτω από την καμπαρντίνα της ξεχώριζε ένα εμπριμέ φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Η τραγουδίστρια ταξίδεψε μαζί με τον Michael Polansky, με το ζευγάρι να κρατά χαμηλούς τόνους μετά τον ερχομό του νέου μέλους στην οικογένειά του.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι από τις πρώτες στιγμές που η Lady Gaga καταγράφεται δημόσια με το μωρό της, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη πως έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Glam Lady Gaga cradles her baby as she touches down in LA with fiancé Michael Polansky https://t.co/3eWi4SchDG https://t.co/XoqeMd7j55

— New York Post (@nypost) September 15, 2026

Govastiletto.gr – Lady Gaga: Μητέρα για πρώτη φορά – Οι πρώτες φωτογραφίες