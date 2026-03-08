Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι σκοπεύει να παντρευτεί σύντομα τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky, μιλώντας σε τηλεφωνική παρέμβαση στο TikTok Live του Bruno Mars για τον Romantic Radio.

Η 39χρονη τραγουδίστρια ανέφερε, σε ηχογραφημένο μήνυμά της, ότι παρότι εκείνη και ο σύντροφός της ταξιδεύουν συνεχώς, λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, σχεδιάζουν να παντρευτούν στο άμεσο μέλλον.

«Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς», είπε χαρακτηριστικά η Lady Gaga, ζητώντας από τον Bruno Mars να της προτείνει ένα ξεχωριστό τραγούδι που θα μπορούσαν να αφιερώσουν ο ένας στον άλλον.

Ο τραγουδιστής, με τον οποίο η Lady Gaga συνεργάστηκε στο τραγούδι Die With A Smile, της πρότεινε ένα κομμάτι από το νέο του άλμπουμ The Romantic.

«Αν ψάχνεις ένα τραγούδι για να αφιερώσεις στο σύζυγό σου, θα έλεγα από αυτό το νέο άλμπουμ μου να διαλέξεις το Risk It All. Το πρώτο κομμάτι. Οπότε θέλω να το αφιερώσω στη Lady Gaga και στον αρραβωνιαστικό της. Michael, αυτό είναι και για σένα», της είπε.

Lady Gaga gives exciting update on wedding to fiance Michael Polansky… two years after engagement https://t.co/0HH42XNcxW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 7, 2026

