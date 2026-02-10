«Η Lady Gaga ευχαρίστησε δημόσια τον Bad Bunny για τη συμμετοχή της στο halftime show του Super Bowl, μία ημέρα μετά την κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης.

Η σταρ, που αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις του σόου ερμηνεύοντας μια salsa εκδοχή της επιτυχίας της «Die with a Smile», χαρακτήρισε τη στιγμή «σημαντική και ουσιαστική» και δήλωσε ότι αισθάνεται «ιδιαίτερη τιμή» που συμμετείχε στο σόου.

«Σε ευχαριστώ, Μπενίτο, που με συμπεριέλαβες σε αυτή τη δυνατή, σημαντική και ουσιαστική εμφάνιση. Νιώθω πραγματικά ευγνώμων που ήμουν μέρος αυτής της στιγμής», έγραψε στο Instagram, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφίες από τη βραδιά.

Η Lady Gaga σημείωσε επίσης ότι η εμπειρία έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς μοιράστηκε τη σκηνή με τη μουσική και «την όμορφη καρδιά» του Bad Bunny.

