Η Πριγκίπισσα Kate επέστρεψε στα καθήκοντά της στις 15 Ιανουαρίου, υποδεχόμενη τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες του ράγκμπι στο Windsor. Η εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της εθνικής ομάδας της Αγγλίας που θριάμβευσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2025, με την Πριγκίπισσα να θυμάται με ενθουσιασμό τις στιγμές που έζησε υποστηρίζοντάς τες από τις κερκίδες κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Για τη δεξίωση, επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο κοστούμι, που ταίριαζε άψογα με το προσωνύμιο της ομάδας, Red Roses. Το σύνολο, με το ασύμμετρο σακάκι και το φαρδύ παντελόνι, δεν ήταν καινούργιο στην γκαρνταρόμπα της. Το είχε φορέσει ξανά το 2023, στην παρουσίαση της καμπάνιας της Shaping Us. Ανήκει στον οίκο Alexander McQueen, τον ίδιο σχεδιαστή που δημιούργησε και το εμβληματικό νυφικό της το 2011.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση σηματοδότησε και την πρώτη σόλο βασιλική υποχρέωση της Kate για τη νέα χρονιά. Είχε επιστρέψει επισήμως στα καθήκοντά της μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 8 Ιανουαρίου, συνοδεύοντας τον πρίγκιπα William σε επίσκεψη στο Charing Cross Hospital, στο δυτικό Λονδίνο.

Στην ίδια εκδήλωση, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε και για τη σχέση της οικογένειάς της με το ράγκμπι.

