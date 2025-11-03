Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Οι φήμες για την εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω συνεχίζονται.

Μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Σερίφη, τα σενάρια για την αποχώρηση και του Αναστάσιου Ντούγκα έχουν φουντώσει, λόγω διαφορετικών απόψεων και εντάσεων στο πλατό. Πρόσφατα, μάλιστα, ένα περιστατικό με τον Γιώργο Λάγιο φαίνεται ότι τάραξε τα νερά.

Ο ψυχολόγος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής BreakfastStar και σχολίασε το περιστατικό με τον Ντούγκα με… πικάντικο τρόπο.

«Ο Τάσος είναι πολύ καλός δικηγόρος, αλλά έχει μερικά ταμπού που πρέπει να τα συζητήσει. Κάθε φορά που μιλάω για σεξ, η έκφραση στο πρόσωπό του είναι σα να λέει χίλιες λέξεις», δήλωσε αρχικά ο γνωστός ψυχολόγος.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ό,τι γίνεται στο πλατό δεν αντικατοπτρίζει την προσωπική ζωή. Φαίνεται ότι ενοχλήθηκε, μάλλον τον πυροδότησε κάτι. Πρέπει να το συζητήσουμε στο γραφείο μου. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια ένταση σε αυτή την εκπομπή και την πλήρωσα εγώ».