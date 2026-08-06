Φτωχότερο είναι από σήμερα το ελληνικό τραγούδι, καθώς συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση τον Λάκη Χαλκιά. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης «έφυγε» σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Η κηδεία του πραγματοποιείται δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών (Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων), όπου από νωρίς το πρωί η σορός του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για όσους θέλουν να του πουν το ύστατο χαίρε.

Συντετριμμένη εμφανίστηκε η σύζυγός του, αδυνατώντας να κρύψει τη θλίψη της για την απώλεια του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της. Δίπλα της βρέθηκαν τα παιδιά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, που δέχονταν τα συλλυπητήρια όσων έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Το τελευταίο «αντίο» στον Λάκη Χαλκιά θα πουν επίσης πολλοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου.

Η οικογένεια του εκλιπόντος είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν με δωρεά την ΕΛΕΠΑΠ, επιθυμία που γνωστοποιήθηκε πριν από την εξόδιο ακολουθία.

Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι, με το έργο και τις ερμηνείες του να παραμένουν ζωντανά στις καρδιές του κοινού.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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