Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για την αλλαγή στη ζωή του και τη σχέση του με τη Μύκονο, περιγράφοντας πώς η εικόνα του νησιού έχει συνδεθεί με δύο εντελώς διαφορετικές περιόδους της πορείας του.

Ο σχεδιαστής αναφέρθηκε στην εποχή πριν την οικονομική του κατάρρευση, όταν, όπως είπε, ξόδευε μεγάλα ποσά και φιλοξενούσε πολύ κόσμο στο νησί των ανέμων, τονίζοντας ότι τότε είχε τη δυνατότητα να προσφέρει και να στηρίζει ανθρώπους και παραγωγές.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι μετά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, οι οποίες τον οδήγησαν και στη φυλακή, η ζωή του άλλαξε ριζικά, με αποτέλεσμα σήμερα να επιστρέφει στη Μύκονο με διαφορετικό τρόπο και συχνά ως φιλοξενούμενος.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πλέον βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική, θυμάται το παρελθόν του και τη γενναιοδωρία που είχε τότε, ενώ παραδέχτηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν πληρώνει όταν επισκέπτεται το νησί.

Govastiletto.gr – Λάκης Γαβαλάς: Τι αποκάλυψε για το νέο GNTM και τη θέση του Έντι Γαβριηλίδη