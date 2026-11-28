Ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε στον Γιώργο Λάγιο μια από τις πιο εξομολογητικές συνεντεύξεις του, με τον γνωστό σχεδιαστή μόδας να ανοίγει την καρδιά του και να μιλά χωρίς περιστροφές για την προσωπική του ζωή, τις ερωτικές του εμπειρίες, τις σχέσεις του με γυναίκες και άνδρες, αλλά και όσα αναζητά από ένα σύντροφο σήμερα.

Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν καλεσμένος στο «The Love Debate by Lagios», το vidcast του flash.gr, με μια συζήτηση που είχε αρκετές προσωπικές αποκαλύψεις. Ανάμεσα σε όσα περιέγραψε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στην πρώτη του ερωτική εμπειρία, όταν ήταν μόλις 16 ετών, αλλά και στην πολυετή σχέση που ακολούθησε με μια γυναίκα.

Ο σχεδιαστής γύρισε πίσω στα εφηβικά του χρόνια και θυμήθηκε τη συμμαθήτριά του, η οποία, όπως είπε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρώτη του ερωτική επαφή. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εξακολουθούσε να αποτελεί μέρος των αναμνήσεών του για χρόνια, ενώ ήταν παρούσα ακόμη και όταν παρουσίασε το βιβλίο του στο δημαρχείο Κορυδαλλού.

«Στο μυαλό μου, ακόμα και σήμερα, είναι πολλές που πηγαίνω ή θέλω να πάω με μια γυναίκα. Αλλά πήγα με μια συμμαθήτριά μου, που μου είπε “εγώ θα σου δείξω πώς είναι” και μάλιστα όταν παρουσίασα το βιβλίο μου στον Κορυδαλλό ήταν η συμμαθήτριά μου στο Δημοτικό που με ιντριγκάριζε.

Μετά, όταν πηγαίναμε στα αγγλικά, που ήμασταν 16 χρονών, με έριξε σε μια οικοδομή η Γιόλα και μου είπε “εγώ θα σε μάθω πώς φιλάνε”. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά είχα μια σχέση 9 χρόνων με μια γυναίκα που ήμασταν στην εφηβεία μας, γιατί εγώ ήμουν 21 και αυτή 19, και μετά ενώ πήγαινα με αγόρια, ξαναπήγα δύο φορές με γυναίκες», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

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