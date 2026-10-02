Λάκης Γαβαλάς: Αποκαλύπτει πρώτη φορά για τον γιατρό του Κολωνακίου – «Τον είχα δει ντυμένο σαμουράι»

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ σχεδόν 1 μήνα μετά από τον θάνατό του οι έρευνες γύρω από τα αίτια του θανάτου του και όλα όσα έγιναν στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι συνεχίζονται. Ο γνωστός καλλιτέχνης κατέληξε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβαλλόταν. Έκτοτε, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή, αλλά και τα πρόσωπα που φαίνεται να βρίσκονταν εκεί το μοιραίο μεσημέρι.

Ο Λάκης Γαβαλάς μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ίδιο να κάνει μια αποκάλυψη για τον 58χρονο γιατρό που εμπλέκεται στην υπόθεση. Αρχικά, μιλώντας για το φετινό GNTM, είπε: «Τα γυρίσματα του GNTM τα έχουμε τελειώσει, εκτός από την απονομή του/της βραβευθέντος». Σχολιάζοντας τις τελευταίες δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου για την Μπέττυ Μαγγίρα, απαντά με χιουμοριστικό τρόπο: «Είχαν μόντελινγκ το 1821; Αφού ήταν μόνο ο Καραϊσκάκης, η Μπουμπουλίνα, ο Μάρκος Μπότσαρης, εγώ. Εντάξει ο Περικλής και ο Νίκος Αποστολόπουλος είναι δύο άνθρωποι που λένε μία κριτική για κάποια πράγματα, εγώ τα παίρνω σαν κωμικό θέμα».

Σχετικά με την αποκάλυψη ότι πλέον δεν μιλά με την Άννα Βίσση, τονίζει: «Η διακοπή της σχέσης μου με την Άννα Βίσση δεν μου άφησε πικρία, βλέπω ότι σαν ερμηνεύτρια είναι πάντα σταθερή, είναι okay, υπάρχουν πολλοί άλλοι που θα ήθελαν να είμαι φίλος μαζί τους και δεν ήμουν ποτέ. Υπάρχουν κάποιοι που ήμουν φίλος και πλέον δεν είμαι, και πάλι είμαι μια χαρά».

Τέλος, μιλώντας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκάλυψε: «Έχω πει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μου άρεσε παλαιότερα, τώρα τελευταία δεν ήθελα να τον βλέπω στην κατάσταση που ήταν. Εγώ έκανα μια εγχείρηση και στα δύο μου πόδια, όταν έγινε αυτό το πράγμα που έπαθα το σοκ της ζωής μου, λέω “ρε παιδί μου, από την άλλη μεριά μου κάνανε τόσες εξετάσεις προκειμένου να με βάλουν σε αυτή τη φάση, σε μια υπερσύγχρονη τελετή, πώς μπορεί κάποιος να πείθεται και να πάει σε ένα μικρό χώρο;”. Εγώ πάντως ξέρω, να σας πω και κάτι που δεν το έχω πει αλλού, εγώ πήγαινα σε ένα γυμναστήριο. Κάποια στιγμή βλέπω να συνοδεύουν ένα άνθρωπο, να κλείνουν όλη την αίθουσα ενός ορόφου με δύο τύπους σαμουράι στυλ, ντυμένος σαμουράι και δύο σπαθιά να κάνουν ένα άθλημα που δεν ξέρω πώς το λένε και αυτός ήταν εκείνος ο γιατρός».

govastiletto.gr – Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Επέλεξε να με αποβάλει από τη ζωή της – Θεώρησε ότι τη χρησιμοποιώ»