Ο αγαπημένος σχεδιαστής Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε καλεσμένος στο «Χαμογέλα και Πάλι!» την Κυριακή 7 Ιουνίου και μίλησε με το δικό του μοναδικό στυλ για την προσωπική του ζωή. Δηλώνοντας χιουμοριστικά «μεσήλικας», αναρωτήθηκε για το πώς βιώνεται ο έρωτας στα 75, ενώ εξήγησε ότι πλέον εισπράττει και δίνει την αγάπη με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

«Δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρόνων τι ρόλο μπορεί να παίξει; Ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη…. Γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα απολύτως. Και είμαι πολύ χαρούμενος που δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μια πούδρα, ένα σπρέι αναζωογονητικό και την κολόνια μου. Θέλω να ερωτευτώ. Με τον δικό μου τρόπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα και φεύγω. Όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες, εμένα μου καλύπτει την αίσθηση το να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει… Σημειώστε από κάτω το νούμερο είναι…» δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

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Όπως επισήμανε στη συνέχεια, έχει τόση πειθαρχία στη ζωή του που ποτέ δεν έφτασε στο σημείο να φέρνει τα πάνω κάτω για έναν έρωτα: «Δεν τα έχω παρατήσει όλα για έναν έρωτα στο παρελθόν. Γιατί δυστυχώς η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί ή με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω… Αλλά είμαι καλά», ανέφερε ο σχεδιαστής.

govastiletto.gr – Λάκης Γαβαλάς: «Μου λείπει το να είχα παιδί και νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας»