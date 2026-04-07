Ο Λάκης Γαβαλάς έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και σχολίασε πρόσωπα και καταστάσεις που απασχολούν το τελευταίο διάστημα, μεταξύ άλλων και τη σχέση της Άννας Βίσση με τη Χριστίνα Πολίτη.

Ο ίδιος ανέφερε πως γνώριζε εδώ και μήνες ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Εδώ και 6 μήνες γνωρίζω για τη ρήξη στη σχέση Βίσση-Πολίτη» δήλωσε ο Λάκης. Παράλληλα, αποκάλυψε πως είχε επικοινωνία με τη Χριστίνα Πολίτη, επισημαίνοντας ότι εκείνη έχει απομακρυνθεί από αρκετά πρόσωπα του στενού της κύκλου, αφήνοντας να εννοηθεί πως βρίσκεται σε μια φάση αλλαγών.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να σχολιάσει και τη γενικότερη πορεία της Άννας Βίσση, εκφράζοντας τις ενστάσεις του σε συγκεκριμένες επιλογές, όπως το στυλ με το διακοσμημένο μικρόφωνο και την αισθητική των εμφανίσεών της, ακόμη και την αλλαγή στα μαλλιά της. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στη λήξη της συνεργασίας της με τον κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ, κάνοντας λόγο για μια περίοδο ανακατατάξεων.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Λάκης Γαβαλάς τόνισε πως το ουσιαστικό δεν είναι ποιος αποχωρεί από τη ζωή μας, αλλά το αν η απουσία του αφήνει κενό, λέγοντας πως σημασία έχει «να μην σου λείπουν αυτοί που φεύγουν».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο τηλεοπτικό του μέλλον, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη συμφωνήσει για τη συμμετοχή του στο GNTM, καθώς –όπως είπε– υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιό του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον δούμε ξανά στο γνώριμο ρόλο του.

