Στην εκπομπή «The 2Night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου ο Λάκης Γαβαλάς. Ο σχεδιαστής τοποθετήθηκε για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με την Άννα Βίσση, αποκλύπτοντας το κύμα αρνητικών σχολίων που δέχτηκε από τους θαυμαστές της.

Αφού ξεκαθάρισε τη θέση του και ζήτησε δημόσια συγγνώμη από το fan club της τραγουδίστριας, αναφέρθηκε και στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, εκφράζοντας τις ενστάσεις του για τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr