Στο dinner event του H&M, βρέθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, το βράδυ της Πέμπτης 19/2 κι έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day στον ALPHA που ήταν εκεί.

Μεταξύ άλλων, ο επιτυχημένος σχεδιαστής μόδας, αναφέρθηκε στο J2us στο οποίο συμμετέχει.

Φέτος, βλέπουμε τον αγαπημένο Λάκη στη σκηνή του μουσικού show σαν διαγωνιζόμενο. Μπορεί στην πρεμιέρα να εμφανίστηκε solo στη σκηνή, ωστόσο, από το Σάββατο 21/2 θα βγαίνει με ταίρι.

«Το J2us ήταν λίγο πρόχειρο. Θέλει χρόνο. Είναι από τα λίγα φαντασμαγορικά show στην Ελλάδα», σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Έχουν υπάρξει συζητήσεις για το GNTM», ανέφερε επίσης για το τηλεοπτικό του μέλλον στο STAR.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας έκανε μια ανατρεπτική εμφάνιση στο show, τραγουδώντας το «Εγώ δεν ήμουνα αλήτης» του Δημήτρη Κοντολάζου. Βέβαια, ο ίδιος εμφανίστηκε μόνος του στη σκηνή, μιας και η coach του δεν κατάφερε να δώσει το παρών στο πρώτο live. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η δασκάλα του Λάκη Γαβαλά θα είναι η Shaya.

govastiletto.gr-Λάκης Γαβαλάς: «Στη φυλακή αισθανόμουν πιο άντρας απ’ ό,τι έξω»