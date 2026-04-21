Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και η δημοσιογράφος, Ελένη Παπαδόγια συνάντησαν τον Λάκη Γαβαλά.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τη νέα σχέση της Μαρίνας Σταυράκη, αλλά και για την αποχώρησή του από το J2US.

Αρχικά, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Τι ανέκδοτα είναι και αυτά της ζωής μας δηλαδή, ειλικρινά; Εγώ ήξερα ότι έχει ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, ψεύτικα extension, τέτοια πράγματα, ότι έχει και έρωτες δεν το ήξερα. Αυτός εκεί δεν μου αρέσει καθόλου. Μαρίνα μου, δεν μου αρέσει».

Για την αποχώρησή του από το J2US, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Όλοι θέλανε πραγματικά να μείνω κι εγώ, γιατί τα πήγαινα καλά σχετικά. Άστα τα εφτάρια, αυτά ήταν για να παίρνει ο κόσμος τηλέφωνα και να με κρατάνε, να βγάζουμε φράγκα. Αρχίζω το GNTM σε λίγο. Θα ‘χω κι εκεί να τραβήξω κουπί όλο το καλοκαίρι, θα ‘χω γυρίσματα».

Τέλος, ρωτήθηκε για το σχόλιο του Βαγγέλη Περρή για την αποχώρησή του από το σόου και απάντησε: «Ο Βαγγέλης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αρκεί να με βάλει μια μέρα σε μία εκπομπή που αυτός θα ηγείται και θα γράφει και θα κάνει τα αστειάκια που έκανε στο “Όλα”. Είχαμε κάνει και ραντεβού μήπως κάναμε κάτι τέτοιο. Τον Βαγγέλη τον εκτιμώ για το μυαλό του, μπορεί να ενώνει συνεργάτες, οπότε μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι κι αλλιώς, απ’ την άλλη μεριά, δεν ακουγόμουνα. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω κανένα πρόβλημα».

Η Μαρίνα Σταυράκη και ο σύντροφός της πραγματοποίησαν το πρώτο τους κοινό ταξίδι το Πάσχα και ο προορισμός ήταν η Πάρος.

Όσοι τους είδαν από κοντά, μιλούν για ένα μεγάλο έρωτα, με τον Τούρκο επιχειρηματία να είναι ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντί της.

