Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η Μαρία Κοκολάκη συνάντησε τον Λάκη Γαβαλά. Ο γνωστός σχεδιαστής ρωτήθηκε για τη δικαστική διαμάχη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με την Έλενα Χριστοπούλου μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την είδηση για την αγωγή-μαμούθ του μοντέλου στη μάνατζερ.

Αρχικά, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Επειδή έχω περάσει από πολλά δικαστήρια στη ζωή μου και από πολλούς δικηγόρους που λένε διάφορα, θα πρέπει να το δείτε το χαρτί αυτό να αναφέρει ακριβώς αυτό που λένε και διαχέεται. Δε νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα αν κάποιος θεωρεί ότι η ζημιά του είναι αντίστοιχη ενός οποιουδήποτε ποσού, φυσικά και μπορεί να το διεκδικήσει.

Η Ηλιάνα μια χαρά είναι. Γι’ αυτά τα πράγματα δε μιλάμε, έχουμε άλλα πράγματα τόσο σπουδαία να κάνουμε μαζί που δεν κάθομαι να συζητάω τέτοια πράγματα».

Μάλιστα, στη συνέχεια εξέφρασε την άποψη ότι στο τέλος όλα θα λυθούν ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

«Στενοχωριέμαι πάρα πολύ και νομίζω ότι τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Δεν πρέπει να είναι ακριβώς έτσι. Δε γίνεται να υπάρχει τέτοια απόσταση είτε οικονομικών είτε συναισθηματικών πραγμάτων. Δεν προσπάθησα να γίνω ο συνδετικός κρίκος. Τις θεωρώ πολύ μαγκάκια και τις δυο γυναίκες και θεωρώ ότι στο τέλος θα λυθεί υπέροχα και όλοι θα είμαστε μια χαρά».

