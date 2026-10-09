Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε, το πρωί της Παρασκευής 9/10, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Ειδικότερα, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στις τεταμένες σχέσεις του καλλιτεχνικού διδύμου, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι οικονομικό, αλλά οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, κόλακες και τρίτα πρόσωπα.

«Αν είναι να τιμωρηθεί κάποιος, θα πρέπει να τιμωρηθούν κάποιοι τρίτοι, αν υπάρχουν, που τους έβαλαν αυτά τα ζιζάνια και τους έκαναν να έρθουν σε αυτό το σημείο. Έχει συμβεί στο παρελθόν και σε μένα, να έχω κόλακες δίπλα μου, να έχω ανθρώπους που με μισούσαν, ανθρώπους που με υπεραγαπούσαν και αυτή η υπεραγάπη, το υπερμίσος και η ασυδοσία των συναισθημάτων και των αισθημάτων παίρνει κάποια στιγμή τέτοια κρίση σε ανθρώπους».

«Δεν νομίζω ότι είναι τα λεφτά. Άλλωστε ο συνθέτης και δημιουργός είναι αυτός που θα καθορίσει και άνετα της άφησε να την θαυμάζει σε όλα αυτά που έκανε. Οπότε λοιπόν υπήρχε και θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη μια αγάπη σε αυτά τα δύο άτομα».

Ο Λάκης Γαβαλάς είναι αισιόδοξος ότι το δίδυμο Βίσση – Καρβέλας θα επανενωθεί, αφού τους συνδέει μια ζωή γεμάτη αμοιβαίο θαυμασμό και αγάπη.

govastiletto.gr – Η συμβουλή του Λάκη Γαβαλά στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα