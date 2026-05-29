Ο Λάκης Γαβαλάς φέτος το καλοκαίρι θα βρίσκεται στη Μύκονο αφού ο εκκεντρικός designer ξεκίνησε συνεργασία με την καινούργια μπουτίκ Stefan του Στηβ Μιλάτου στο νησί των Ανέμων.

Ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV συνάντησε τον Mr Lak στο νέο κατάστημα και δεν έχασε την ευκαιρία για μια μίνι συνέντευξη.

Ο αγαπημένος σχεδιαστής απάντησε -μεταξύ άλλων- για το styling της σειράς «Emily in Paris» που έκανε γυρίσματα στη Μύκονο: «Δεν έχω προσέξει καν τα ντυσίματα αλλά μου αρέσει που γίνονται διαδραστικά πράγματα στη Μύκονο. Άλλωστε εγώ έριξα τον σπόρο το 1985 με τα πάρτι μου. Τότε δεν υπήρχε Scorpios. Υπήρχε μόνο η αυθεντική Μύκονος».

Όταν ρωτήθηκε για την πρωταγωνίστρια της σειράς Lily Collins, ανέφερε ότι την γνώρισε σε ένα πάρτι στην Ρώμη: «Είναι ευγενική, καταπληκτική και αγαπάει την Ελλάδα. To πιστοποίησε με την παρουσία της εδώ».

