Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην εκπομπή «Ζω καλά» εμφανίστηκε ο Λάκης Γαβαλάς, μιλώντας ανοιχτά για την πορεία της ζωής του, τα παιδικά του βιώματα, αλλά και για το διάστημα που πέρασε στη φυλακή.

Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε αρχικά σε όσα κουβαλά από την παιδική του ηλικία, εξηγώντας ότι μεγαλώνοντας κατάλαβε πως κάποια γεγονότα τον σημάδεψαν, αλλά τελικά τα είδε ως μαθήματα.

«Κάποια τραύματα τα αναγνωρίζουμε αργότερα. Το σημαντικό είναι να μη τα επαναλάβουμε και να αποδεχόμαστε πως η ζωή χωρίς δυσκολίες δεν υπάρχει», σημείωσε.

Μιλώντας για την εμπειρία του στη φυλακή, ο Λάκης Γαβαλάς ήταν κατηγορηματικός: δεν τη θεωρεί τραυματική.

Με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο, εξήγησε πως είχε περάσει πολύ δυσκολότερες στιγμές στο παρελθόν: «Έχω κάνει… πολλές ‘φυλακές’ στη ζωή μου. Από πολύωρα ταξίδια όρθιος σε βαγόνια, μέχρι πανσιόν που μοιραζόμασταν το δωμάτιο πέντε άτομα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Μπροστά σε αυτά, το κελί ή η ΓΑΔΑ μοιάζουν με χώρους πολυτελείας».

Με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό, ο σχεδιαστής τόνισε ότι έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες χωρίς φόβο, επιλέγοντας να βλέπει κάθε εμπειρία ως ένα ακόμη λιθαράκι που διαμόρφωσε τον άνθρωπο που είναι σήμερα.

Govastiletto.gr – Ο Λάκης Γαβαλάς για το look της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό: «Όταν υπάρχει σκίσιμο στην τουαλέτα, πρέπει να είναι μόνο Σκιαπαρέλι»