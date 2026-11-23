Στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τη Βίκυ Καγιά αναφέρθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε για την εικόνα που έχει σήμερα για την Ηλιάνα, ενώ σχολίασε και όσα έχει αναφέρει πρόσφατα η Βίκυ Καγιά σχετικά με τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει κατά καιρούς για εκείνη.

Η άποψή του για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ο Λάκης Γαβαλάς εκτίμησε πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει αφήσει πίσω της μια περίοδο κατά την οποία ενδεχομένως ένιωθε περιορισμένη από ορισμένες καταστάσεις.

Όπως είπε, σήμερα δείχνει πιο απελευθερωμένη και προσηλωμένη στη δουλειά και στους ανθρώπους που έχει κοντά της.

«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θεωρώ ότι κάποια στιγμή στη ζωή της πρέπει να ήταν εγκλωβισμένη σε πράγματα, που μπορεί να τη συνέφεραν από τη μια μεριά, αλλά την εγκλώβιζαν από την άλλη. Τώρα που έχει απελευθερωθεί, είναι ένας άνθρωπος που κοιτάει τη δουλειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες γύρω-γύρω και μόνο αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Φαντάσου ότι υπάρχει τέτοιος σεβασμός μεταξύ μας, που ποτέ δε τη ρωτήσαμε τι είχε γίνει τότε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο για τη Βίκυ Καγιά και το GNTM

Ο σχεδιαστής ρωτήθηκε και για τη Βίκυ Καγιά, η οποία πρόσφατα είχε μιλήσει για τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με τον χαρακτήρα της, ακόμη και από ανθρώπους που δεν την γνώριζαν προσωπικά.

Ο ίδιος σχολίασε πως η μακρόχρονη παρουσία ενός προσώπου σε μια επαγγελματική θέση μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι έχει αποκτήσει ιδιαίτερα δικαιώματα. Αναφερόμενος ειδικότερα στην περίοδο της Βίκυς Καγιά στο GNTM, είπε:

«Όταν ένας άνθρωπος είναι πολύ καιρό σε μια δουλειά, χωρίς να το καταλάβει αποκτά δικαιώματα. Είναι πολύ σπάνιο να μη θέλεις να είσαι κι εσύ μέσα στο θέμα. Εκείνη καταλαβαίνω ότι θεωρούσε ότι ήταν πολύ δικό της αυτό το πράγμα που λεγόταν GNTM».

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