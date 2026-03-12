Ο Λάκης Γαβαλάς έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και σχολίασε τόσο τη συμμετοχή του στο J2US όσο και το πολυσυζητημένο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα για τις γυναίκες, που τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

«Στο J2US δεν έχουμε πάει για να δείξουμε ότι είμαστε τραγουδιστές. Έχουμε πάει για να δώσουμε μια ψυχαγωγία στους κακούς καιρούς που περνάει η ανθρωπότητα», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας κλήθηκε να σχολιάσει και το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, Ρέκβιεμ για τη Γυναίκα, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ο ίδιος στάθηκε στο ιδιαίτερο στυλ του γνωστού δημιουργού, υποστηρίζοντας πως συχνά επιλέγει να προκαλεί ή να χρησιμοποιεί ένα «τρικ» για να τραβήξει την προσοχή του κοινού.

«Βρίζει τη γυναίκα ή ψάχνει να κάνει ένα σουξέ, όπως τότε η “Αγάπη από το Νάιλον”;. Ο Νίκος Καρβέλας είχε πάντα μια ιδιομορφία στον τρόπο που σκέφτεται και γράφει τραγούδια», είπε αρχικά.

Όπως σημείωσε, κάθε δημιουργός εκφράζεται μέσα από τον δικό του καλλιτεχνικό κόσμο και συχνά οι επιλογές του μπορεί να είναι μέρος μιας στρατηγικής για να δημιουργηθεί εντύπωση: «Κάθε ένας που είναι δημιουργός μόδας ή συνθέτης και γράφει τραγούδια, ανήκουν σε έναν δικό τους κόσμο, που τους καταλαβαίνει. Αυτό που βρίζει είναι κάποιο τρικ για να κάνει εντύπωση, ωστόσο εκτονώνεται», εξήγησε ο Λάκης Γαβαλάς.

Ωστόσο ο ίδιος έκανε και μια ιδιαίτερη τοποθέτηση σχετικά με τις γυναίκες: «Λένε για κακοποίηση γυναικών… Μα οι γυναίκες πόσες φορές προκαλούν τους άνδρες; Πάνε στα μπουζούκια, τους πετάνε τα πανέρια και χορεύουν πάνω στα τραπέζια με την κοιλιά έξω, ημίγυμνες. Τις γυναίκες τις λατρεύω, χρόνια τις ντύνω, τις σέβομαι για το γένος τους, αλλά έλεος».

