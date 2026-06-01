Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Ο καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας μοιράστηκε τα επόμενα επαγγελματικά του πλάνα, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη μεταφορά της πολυτάραχης ζωής του στη μεγάλη οθόνη ή στην πλατφόρμα του Netflix. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην παρουσία του στο GNTM, ενώ εξέφρασε και το ενδιαφέρον του να ηγηθεί μιας εκπομπής με έντονο το στοιχείο του χιούμορ.

«Υπάρχει μία πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου, κινηματογραφικά ή Netflix-ιακά. Είμαστε σε πολύ καλές συζητήσεις. Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία να μας βρει καμιά Τουρκάλα, κι από κει πέρα, να έχει original τσάντες… και να κάνουμε μία… Άι ρε, πλάκα κάνω! Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια σας το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι κι εγώ είμαι ο άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε… από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, απ’ το εντερικό σύνδρομο που χαλάει… καταλαβαίνεις να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικό, εντερικό πρόβλημα; Δεν κοιμάσαι αγάπη μου!» ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά, έχω δύο φίλες μου και παλιές μου συνεργάτιδες… αλλά διατηρούμε τη φιλία… όπου έκαναν παιδάκια μικρά. Έχω αυτή την επαφή, στο να είμαι με παιδάκια μαζί. Αλλά σίγουρα μου λείπει… το να είχα παιδί, και νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας, και τώρα πια παππούς σ’ αυτή την περίοδο», εξομολογήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς.

