Ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στο Στούντιο 4 και παραχώρησε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή, αλλά και για τον σεβασμό που εξακολουθεί να νιώθει ότι εισπράττει από τον κόσμο.

Αρχικά, ο ίδιος ανέφερε: «Ο Σαρκοζί βρέθηκε στη φυλακή χωρίς χειροπέδες, εμένα μου τις πέρασαν. Μέσα στον χώρο, οι άνθρωποι με στήριξαν, μου είπαν “μη φοβάσαι Γαβαλά, είμαστε εδώ!”. Έχω σεβασμό για εκείνη τη στιγμή. Αν κάποιος μου έλεγε ότι ήμουν “μάγκας” για όσα πέρασα, δεν θα με ενδιέφερε. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν».

Στη συνέχεια μίλησε για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή και την εικόνα του προς τα έξω: «Δεν ζητώ παραπάνω χειροκρότημα από αυτό που μου αξίζει. Δεν αλλάζω για να ακολουθήσω ρεύματα, ούτε για να είμαι συμβατός με το σήμερα ή το αύριο. Ζω σε έναν δικό μου κόσμο και νιώθω σαν να μην έλειψα ποτέ, σαν να μην απέφυγα τολμηρά εγχειρήματα».

Όσον αφορά το GNTM, ο Λάκης Γαβαλάς έκανε ειδική αναφορά στη Βίκυ Καγιά: «Ήταν μια εξαιρετική παραγωγή και υπήρχε σύμπνοια. Τα προηγούμενα χρόνια απέφευγα να συμμετάσχω στο GNTM γιατί υπήρχαν ίντριγκες, κάτι που δεν μου άρεσε. Παρ’ όλα αυτά, με καλούσαν. Είχα πει ότι η Βίκυ Καγιά έπρεπε να ξεκουραστεί. Άφησε το δικό της στίγμα στο show, αλλά σε ένα διαφορετικό concept δεν θα ένιωθε άνετα».