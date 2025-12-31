Ο Λάκης Γαβαλάς, λίγο πριν από την εκπνοή του χρόνου έδωσε συνέντευξη στο Happy Day και μίλησε για τις πιο χλιδάτες διακοπές που έχει κάνει αλλά και τους ανθρώπους που δεν πρόκειται να συγχωρέσει.

Αρχικά, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Έχω κάνει χλιδάτες διακοπές πολλά χρόνια. Οι πραγματικά χλιδάτες διακοπές που έκανα ήταν στη φυλακή. Έκανα μια Πρωτοχρονιά που ντύθηκα κανονικά σαν να πήγαινα σε ένα πάρτι, με τις παγέτες μου, έκανα τα πράγματά μου, είχαμε μπάντα… Κανείς δεν μου μίλαγε εκεί πέρα γιατί είχα να κάνω μ’ ένα τρελό, ας πούμε, που τον είχαν για τρελό, δεν μπορεί να είναι ένας νορμάλ για να ντύνεται έτσι… Οπότε είχα την χλιδή, τη μοναδική. Η ζωή μου είναι πάντοτε ένας κινούμενος θίασος. Γι’ αυτό και τα σκηνικά που λέγονται Κάντζα, που λέγονται Μύκονος, οι βίλες μου εννοώ και οι επιχειρήσεις μου, σκηνικά ήταν…».

Ο σχεδιαστής μόδας τόνισε: «Έχω απογοητευτεί από τους ανθρώπους. Μέρες που είναι, παρόλο που θα έπρεπε να κάνω άφεση αμαρτιών, δεν τις κάνω για κάποιους ανθρώπους, το έχω εξομολογηθεί, ότι δεν θέλω να τους συγχωρήσω γιατί κάνανε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Είναι αμαρτία το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είχα αυτούς όλους τους χαραμοφάηδες εκεί μέσα στην εταιρεία κι εγώ με την αδερφή μου τρέχαμε σαν τρελοί να εξασφαλίσουμε εταιρείες, να μπορέσουμε να φέρουμε, να αυξήσουμε το προσωπικό, να κάνουμε πιο πολλούς τζίρους, να παίρνει πιο πολλά λεφτά η Ελλάδα, ενώ τώρα αυτοί που πήρανε τα κτίριά μου δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα».

Ο Λάκης Γαβαλάς συμπλήρωσε με χιούμορ: «Επειδή, ας το πούμε, οι υποτιθέμενες σχέσεις που κάνω στη ζωή μου είναι “παρενθέσεις” – και λέω παρενθέσεις γιατί είναι άτομα που δεν μπορεί να φτιάξουν μια οικογένεια – οπότε, όσο με γουστάρουν, και τα γουστάρω τα άτομα αυτά, κάνουμε την παρένθεσή μας. Και οι μεν και οι δε. Εγώ εάν είναι μια σχέση που δεν έχει και φιλολογικό και φιλοσοφικό χαρακτήρα, δεν τη θέλω. Να πω ρε παιδάκι μου πράγματα που θα μπορεί να γίνει μια κάποια βελτίωση, μια κάποια πρόοδος.

Γιατί είναι και νεότεροι πάντα, πολύ νεότεροι οι άνθρωποι που μου αρέσουν. Δεν θα έκανα με κάποιον της ηλικίας μου, με ανθρώπους των 50 χρονών… Αν είναι γυναίκες, έχουν τα υπαρξιακά τους, τα ορμονικά. Αν είναι άντρες, δεν ξέρω αν θα έχουν ακόμη μουστάκι, ή θα πρέπει να το ξυρίσουν, αν κάνουν αποτρίχωση ή αν δεν κάνουν. Θέλω νέους που ακόμη δεν ξέρουν ούτε καν τι είναι η ρυτίδα και δεν την προσέχουν. Και λένε πω πω είσαι θεός, είσαι καταπληκτικός! Ε λέω που ν’ ανάψω το φως! Οπότε βαδίζουμε στο σκότος».

Επίσης, ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε: «Γιατί εγώ δεν ερωτεύομαι, δεν μπορώ να ερωτευτώ. Εγώ είμαι ένας υστερικός με μένα άτομο. Πρέπει πρώτα απ’ όλα να ερωτευτώ τον εαυτό μου. Εγώ τον εαυτό μου τον δανείζω οπουδήποτε, προκειμένου να γίνει κατά τη γνώμη μου κάτι καλύτερο».

