Τη δική του άποψη για τον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μετά τη δημοσίευση βίντεο μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο σχεδιαστής μόδας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», σχολιάζοντας την κριτική που δέχτηκε ο τραγουδιστής για τη δημόσια εμφάνισή του, αλλά και τις αντιδράσεις που προκαλούν οι επαγγελματικές του δραστηριότητες στο εξωτερικό.

«Θα περιμένουμε πότε δεν θα υπάρχουν διαδηλωτές;»

Ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στις επικρίσεις που δέχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τις περιοδείες και τις εμφανίσεις του σε διάφορες χώρες, τονίζοντας πως θεωρεί υπερβολικό να επικρίνεται ένας καλλιτέχνης επειδή ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων.

«Θα περιμένουμε, δηλαδή, πότε δεν θα υπάρχουν διαδηλωτές για να κάνει κάποιος τη δουλειά του δημόσια; Είναι λίγο τραβηγμένο», σχολίασε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την ένταση των αντιδράσεων.

Η κριτική για το βίντεο και η εμπορική πλευρά

Παρά τη στήριξή του προς τον τραγουδιστή, ο σχεδιαστής παραδέχτηκε πως η συγκεκριμένη εμφάνιση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Παράλληλα, συνέκρινε τη συμπεριφορά του καλλιτέχνη με εκείνη των influencers που συχνά δημοσιεύουν βίντεο με υπερβολικές αντιδράσεις στα social media.

Όπως επισήμανε, ένας δημοφιλής καλλιτέχνης που γεμίζει μεγάλους συναυλιακούς χώρους έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τη δουλειά του με διαφορετικούς τρόπους.

Ωστόσο, έδωσε έμφαση και στην εμπορική διάσταση της προβολής, υποστηρίζοντας πως η δημοσιότητα συνδέεται συχνά με την προσπάθεια προσέλκυσης κοινού και πώλησης εισιτηρίων.

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