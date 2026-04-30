Ο Λάκης Γαβαλάς ξαναχτυπά στο TikTok και αποδεικνύει γιατί θεωρείται μοναδικό “φαινόμενο”. Αυτή τη φορά, ο αγαπημένος σχεδιαστής και κριτής του GNTM δημοσίευσε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο, όπου “παίζει” πιάνο φορώντας τις χαρακτηριστικές ψηλοτάκουνες μπότες του.

Με τη δική του ξεχωριστή αισθητική και το απαράμιλλο χιούμορ του, κατάφερε για ακόμα μια φορά να γίνει viral και να αποθεωθεί από τους followers του για την αυθεντικότητά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lakis Gavalas Official (@lakis.gavalas)

Δείτε το βίντεο:

Πρόσφατα ο Λάκης Γαβαλάς είχε δώσει συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! όπου μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την τωρινή οικονομική του κατάσταση και την επικείμενη συνταξιοδότησή του, η οποία, όπως αποκάλυψε, βρίσκεται προ των πυλών.

Δεδομένης της οικονομικής του ευχέρειας, θα περίμενε κανείς πως ο Λάκης Γαβαλάς θα λάμβανε ένα μεγάλο ποσό κατά την συνταξιοδότησή του, αλλά αυτό δεν αποτελεί την αλήθεια. Ο ίδιος αποκάλυψε το πόσο έκπληκτος ήταν όταν ενημερώθηκε για το ποσό που θα λαμβάνει. «Τώρα κάνω τα χαρτιά μου για να πάρω σύνταξη. Η κουμπάρα μου, η Αγνή, μαζεύει τα χαρτιά μου για να πάρω 850 ευρώ. Όταν μου το είπε τη ρώτησα “την ημέρα;” και εκείνη μου απάντησε “το τρίμηνο”» είπε χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr -Λάκης Γαβαλάς: Το ποσό που θα παίρνει όταν συνταξιοδοτηθεί!