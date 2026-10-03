Τη δική του απάντηση στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα για τις στιλιστικές του επιλογές θέλησε να δώσει ο Λάκης Γαβαλάς μέσα από τα social media.

Ο δημοσιογράφος είχε σχολιάσει τις εκκεντρικές εμφανίσεις του σχεδιαστή μόδας, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη πως ορισμένα από τα look του δεν τον βρίσκουν σύμφωνο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπε, του προκαλούν ακόμη και γέλιο.

Τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Παπανώτας αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ντύνεται ο Λάκης Γαβαλάς.

«Δεν συμφωνώ με αυτές τις εμφανίσεις εγώ. Όλο αυτό το εκκεντρικό όλοι λένε “ναι αλλά το υποστηρίζει”. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν. Κάθεται από κάτω και το κρατάει; Εγώ βλέπω έναν ώριμο άντρα σε μια ηλικία που επίσης δεν είναι παιδάκι, που ντύνεται κάπως…που καμιά φορά μου προκαλεί το γέλιο. Καμιά φορά λέω “Μα πώς κυκλοφορείς έτσι”; Δηλαδή εμένα δε μου αρέσει, αλλά είναι προσωπικό μου γούστο, έτσι;», είπε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του Λάκη Γαβαλά

Ο Λάκης Γαβαλάς δεν άφησε ασχολίαστα όσα είπε ο δημοσιογράφος και λίγη ώρα αργότερα έκανε τη δική του τοποθέτηση μέσω Facebook.

Με το γνωστό του χιούμορ και σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, απάντησε στον Δημήτρη Παπανώτα: «Κύριε Παπανώτα τα look μου τα υποστηρίζω βέβαια με κάτι από κάτω, και αυτό είναι τα αρ@@@ που ευκρινώς έχω».

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