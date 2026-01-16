Για την περίοδο της φυλάκισής του, το προσωπικό του στιλ, αλλά και τη ζωή του στη Μύκονο μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς στον Φάνη Λαμπρόπουλο, το βράδυ της Πέμπτης.

Με αφορμή τα ρούχα που φορούσε, αποκάλυψε ότι «αυτό το έχω πάρει με μια βαλίτσα που κόστισε 172.000 γεν, δηλαδή περίπου 85.000 ευρώ», σχολιάζοντας με νόημα: «Δουλεύω εδώ και 50 χρόνια, δεν μπορώ να έχω αυτά τα χρήματα για να ταξιδεύω άνετα;».

Αναφερόμενος στη φυλάκισή του, εξήγησε πως βρέθηκε εκεί λόγω χρεών προς το Δημόσιο από ΦΠΑ, την περίοδο που ήταν χονδρέμπορος: «Το 2011 κανείς δεν είχε πρόβλημα, μόνο εγώ που δεν μου πλήρωναν τον ΦΠΑ».

Μιλώντας για τη ζωή του στις φυλακές Κορυδαλλού, περιέγραψε: «Ντυνόμουν κανονικά, παρφουμαριζόμουν κανονικά και μετά το πρώτο τρίμηνο πέρασα καλύτερα. Είχα γύρω μου πολλή αντρίλα, αλλά δεν με άγγιζε. Αντίθετα, αισθανόμουν πιο άντρας. Δεν ήταν καθόλου αστείο, ζορίστηκα πολύ».

Όπως τόνισε, αυτό που τον κράτησε όρθιο ήταν η αισιοδοξία: «Είπα στον εαυτό μου πως το θερμόμετρο είναι η αισιοδοξία. Αν τη διατηρείς σταθερή, μπορείς να περάσεις και τις πιο δύσκολες στιγμές».